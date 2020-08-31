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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:23:24 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 323.112.267
Güneş Sigorta 234.165.766
Emlak Konut GMYO 209.630.825
ASELSAN 190.799.380
Garanti Bankası 186.115.086
Zorlu Enerji 154.659.026
Tüpraş 133.733.508
Petkim 131.825.650
Türk Hava Yolları 122.527.961
Sasa Polyester 119.775.852
Şişe Cam 117.113.457
Gözde Girişim 113.419.081
Pegasus 105.763.301
Akbank 91.938.731
Global Yatırım Holding 89.807.652
Bim Mağazalar 78.090.744
Turkcell 77.603.516
Yapı ve Kredi Bankası 71.937.372
Tofaş Oto Fabrikası 65.619.396
Gübre Fabrikaları 60.842.598

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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