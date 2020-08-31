Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|323.112.267
|Güneş Sigorta
|234.165.766
|Emlak Konut GMYO
|209.630.825
|ASELSAN
|190.799.380
|Garanti Bankası
|186.115.086
|Zorlu Enerji
|154.659.026
|Tüpraş
|133.733.508
|Petkim
|131.825.650
|Türk Hava Yolları
|122.527.961
|Sasa Polyester
|119.775.852
|Şişe Cam
|117.113.457
|Gözde Girişim
|113.419.081
|Pegasus
|105.763.301
|Akbank
|91.938.731
|Global Yatırım Holding
|89.807.652
|Bim Mağazalar
|78.090.744
|Turkcell
|77.603.516
|Yapı ve Kredi Bankası
|71.937.372
|Tofaş Oto Fabrikası
|65.619.396
|Gübre Fabrikaları
|60.842.598
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)