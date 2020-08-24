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Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:25:39 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim 1.287.283.446
Tüpraş 590.642.686
Zorlu Enerji 318.900.231
Tekfen Holding 264.526.185
Güneş Sigorta 245.397.286
Garanti Bankası 236.709.904
Emlak Konut GMYO 212.838.934
Kardemir (D) 186.204.726
Şişe Cam 185.792.983
İş Finansal Kiralama 172.864.686
Sasa Polyester 171.244.466
Türk Hava Yolları 121.126.703
ASELSAN 121.113.623
Bim Mağazalar 105.148.683
İpek Doğal Enerji 102.951.596
Akbank 94.148.756
Vakıflar Bankası 83.082.779
Koç Holding 76.306.993
Turkcell 76.131.101
T.S.K.B. 69.162.506

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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