Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.287.283.446
|Tüpraş
|590.642.686
|Zorlu Enerji
|318.900.231
|Tekfen Holding
|264.526.185
|Güneş Sigorta
|245.397.286
|Garanti Bankası
|236.709.904
|Emlak Konut GMYO
|212.838.934
|Kardemir (D)
|186.204.726
|Şişe Cam
|185.792.983
|İş Finansal Kiralama
|172.864.686
|Sasa Polyester
|171.244.466
|Türk Hava Yolları
|121.126.703
|ASELSAN
|121.113.623
|Bim Mağazalar
|105.148.683
|İpek Doğal Enerji
|102.951.596
|Akbank
|94.148.756
|Vakıflar Bankası
|83.082.779
|Koç Holding
|76.306.993
|Turkcell
|76.131.101
|T.S.K.B.
|69.162.506
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)