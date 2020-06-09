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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:22:00 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 666.833.097
Emlak Konut GMYO 646.343.038
Türk Hava Yolları 354.613.809
ASELSAN 276.282.859
Akbank 211.402.807
Petkim 207.886.674
Yapı ve Kredi Bankası 197.738.543
Karsan Otomotiv 191.008.872
Bizim Mağazaları 187.654.517
Tüpraş 181.446.634
Kardemir (D) 148.190.482
İpek Doğal Enerji 147.817.638
Pegasus 145.617.776
Halkbank 142.286.506
Vakıflar Bankası 139.627.369
Arçelik 122.912.243
Güneş Sigorta 118.101.533
Bim Mağazalar 115.035.345
Ereğli Demir Çelik 107.818.807
Gübre Fabrikaları 101.333.848

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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