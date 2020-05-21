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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:26:02 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 649.461.508
ASELSAN 567.353.061
Garanti Bankası 528.942.092
Güneş Sigorta 476.247.581
Tüpraş 261.144.584
Kardemir (D) 258.977.264
Tekfen Holding 214.782.154
Emlak Konut GMYO 208.823.437
Akbank 176.468.701
Gübre Fabrikaları 161.663.852
Migros Ticaret 161.397.007
Bim Mağazalar 147.433.474
Koza Madencilik 144.794.280
İpek Doğal Enerji 131.549.053
Turkcell 129.938.567
Pegasus 124.375.151
Sasa Polyester 116.095.924
İş Finansal Kiralama 113.818.160
Şok Marketler 105.752.605
Alarko Holding 96.946.004

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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