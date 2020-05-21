Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|649.461.508
|ASELSAN
|567.353.061
|Garanti Bankası
|528.942.092
|Güneş Sigorta
|476.247.581
|Tüpraş
|261.144.584
|Kardemir (D)
|258.977.264
|Tekfen Holding
|214.782.154
|Emlak Konut GMYO
|208.823.437
|Akbank
|176.468.701
|Gübre Fabrikaları
|161.663.852
|Migros Ticaret
|161.397.007
|Bim Mağazalar
|147.433.474
|Koza Madencilik
|144.794.280
|İpek Doğal Enerji
|131.549.053
|Turkcell
|129.938.567
|Pegasus
|124.375.151
|Sasa Polyester
|116.095.924
|İş Finansal Kiralama
|113.818.160
|Şok Marketler
|105.752.605
|Alarko Holding
|96.946.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)