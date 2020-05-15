Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|422.974.089
|Bim Mağazalar
|421.443.876
|Sasa Polyester
|386.453.760
|Alkim Kimya
|384.957.899
|Koza Madencilik
|259.990.522
|Garanti Bankası
|242.934.936
|Karsan Otomotiv
|231.037.338
|Türk Hava Yolları
|207.243.173
|Eczacıbaşı İlaç
|191.554.554
|Pegasus
|174.663.981
|Akbank
|161.491.071
|İş Finansal Kiralama
|158.905.210
|Halkbank
|152.318.676
|Kardemir (D)
|146.640.432
|Migros Ticaret
|138.335.521
|Alarko Holding
|128.464.497
|İpek Doğal Enerji
|126.922.287
|Petkim
|115.729.241
|Türk Telekom
|111.297.686
|Şok Marketler
|97.943.959
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)