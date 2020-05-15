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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:25:35 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 422.974.089
Bim Mağazalar 421.443.876
Sasa Polyester 386.453.760
Alkim Kimya 384.957.899
Koza Madencilik 259.990.522
Garanti Bankası 242.934.936
Karsan Otomotiv 231.037.338
Türk Hava Yolları 207.243.173
Eczacıbaşı İlaç 191.554.554
Pegasus 174.663.981
Akbank 161.491.071
İş Finansal Kiralama 158.905.210
Halkbank 152.318.676
Kardemir (D) 146.640.432
Migros Ticaret 138.335.521
Alarko Holding 128.464.497
İpek Doğal Enerji 126.922.287
Petkim 115.729.241
Türk Telekom 111.297.686
Şok Marketler 97.943.959

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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