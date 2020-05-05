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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:24:14 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 439.200.287
Kardemir (D) 343.643.204
Sasa Polyester 319.795.287
Pegasus 283.081.024
Türk Hava Yolları 236.947.702
ASELSAN 187.421.244
Doğan Holding 164.396.329
Güneş Sigorta 155.388.017
Akbank 152.960.594
Yapı ve Kredi Bankası 124.782.019
Karsan Otomotiv 115.307.362
İpek Doğal Enerji 113.038.759
Vakıflar Bankası 111.183.974
İş Bankası (C) 108.936.262
Tüpraş 106.285.579
Odaş Elektrik 87.346.397
Koza Madencilik 85.325.887
Hektaş 84.804.983
Petkim 82.099.102
Türk Telekom 77.723.120

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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