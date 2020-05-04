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Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:28:27 -
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 345.234.510
ASELSAN 233.908.390
Türk Hava Yolları 211.740.589
İpek Doğal Enerji 168.998.307
Tüpraş 164.883.991
Koza Altın 150.646.759
Odaş Elektrik 148.769.641
Hektaş 147.922.121
Akbank 146.159.854
Koza Madencilik 143.328.600
Doğan Holding 112.625.044
Güneş Sigorta 105.852.954
Yapı ve Kredi Bankası 104.600.939
Petkim 97.336.658
Migros Ticaret 93.129.759
Türk Telekom 80.769.972
Ereğli Demir Çelik 78.740.946
Arçelik 78.109.278
Eczacıbaşı İlaç 74.185.990
Şok Marketler 70.673.405

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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