Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|345.234.510
|ASELSAN
|233.908.390
|Türk Hava Yolları
|211.740.589
|İpek Doğal Enerji
|168.998.307
|Tüpraş
|164.883.991
|Koza Altın
|150.646.759
|Odaş Elektrik
|148.769.641
|Hektaş
|147.922.121
|Akbank
|146.159.854
|Koza Madencilik
|143.328.600
|Doğan Holding
|112.625.044
|Güneş Sigorta
|105.852.954
|Yapı ve Kredi Bankası
|104.600.939
|Petkim
|97.336.658
|Migros Ticaret
|93.129.759
|Türk Telekom
|80.769.972
|Ereğli Demir Çelik
|78.740.946
|Arçelik
|78.109.278
|Eczacıbaşı İlaç
|74.185.990
|Şok Marketler
|70.673.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)