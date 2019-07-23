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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

23 Temmuz 2019 Salı 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

SektörEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ90.9620,23
BIST SINAİ115.6330,69
BIST GIDA, İÇECEK113.7250,92
BIST TEKSTIL, DERİ32.418-0,83
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM44.3500,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK113.0370,91
BIST TAŞ, TOPRAK61.0850,86
BIST METAL ANA197.2720,80
BIST METAL EŞYA, MAKİNA146.0890,33
BIST MADENCİLİK74.132-0,10
BIST HİZMETLER75.9151,24
BIST ELEKTRİK3.3411,03
BIST ULAŞTIRMA144.2391,03
BIST TURİZM6.8261,35
BIST TİCARET212.1380,92
BIST İLETİŞİM33.2132,29
BIST SPOR28.384-0,10
BIST İNŞAAT89.103-0,18
BIST MALİ120.7452,16
BIST BANKA149.3172,73
BIST SİGORTA274.0810,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG48.795-2,67
BIST HOLDİNG VE YATIRIM90.7861,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.27.2501,65
BIST TEKNOLOJİ80.3840,93
BIST BİLİŞİM21.3710,55
BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.27.9632,56


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:22
  1. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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