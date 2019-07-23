Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi23 Temmuz 2019 Salı 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|SektörEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|90.962
|0,23
|BIST SINAİ
|115.633
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.725
|0,92
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.418
|-0,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.350
|0,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.037
|0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.085
|0,86
|BIST METAL ANA
|197.272
|0,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.089
|0,33
|BIST MADENCİLİK
|74.132
|-0,10
|BIST HİZMETLER
|75.915
|1,24
|BIST ELEKTRİK
|3.341
|1,03
|BIST ULAŞTIRMA
|144.239
|1,03
|BIST TURİZM
|6.826
|1,35
|BIST TİCARET
|212.138
|0,92
|BIST İLETİŞİM
|33.213
|2,29
|BIST SPOR
|28.384
|-0,10
|BIST İNŞAAT
|89.103
|-0,18
|BIST MALİ
|120.745
|2,16
|BIST BANKA
|149.317
|2,73
|BIST SİGORTA
|274.081
|0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|48.795
|-2,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.786
|1,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.250
|1,65
|BIST TEKNOLOJİ
|80.384
|0,93
|BIST BİLİŞİM
|21.371
|0,55
|BISTMENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.963
|2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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