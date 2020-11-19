Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.882
|-0,46
|BIST SINAİ
|1.935
|-1,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.940
|-0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|741
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.951
|-1,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.430
|0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.538
|-0,64
|BIST METAL ANA
|3.402
|-3,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.717
|-0,70
|BIST MADENCİLİK
|1.177
|-0,50
|BIST HİZMETLER
|1.099
|-0,50
|BIST ELEKTRİK
|76
|-1,26
|BIST ULAŞTIRMA
|1.452
|-0,11
|BIST TURİZM
|253
|-2,07
|BIST TİCARET
|3.407
|-0,44
|BIST İLETİŞİM
|397
|-0,38
|BIST SPOR
|917
|-0,84
|BIST İNŞAAT
|1.386
|-0,85
|BIST MALİ
|1.375
|-1,43
|BIST BANKA
|1.419
|-1,58
|BIST SİGORTA
|5.397
|-0,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|895
|-0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.094
|-1,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|578
|-1,27
|BIST TEKNOLOJİ
|1.805
|-0,63
|BIST BİLİŞİM
|643
|-1,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.139
|-2,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)