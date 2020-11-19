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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:40:55 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.882-0,46
BIST SINAİ1.935-1,03
BIST GIDA, İÇECEK1.940-0,38
BIST TEKSTIL, DERİ7410,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.951-1,43
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.4300,27
BIST TAŞ, TOPRAK1.538-0,64
BIST METAL ANA3.402-3,31
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.717-0,70
BIST MADENCİLİK1.177-0,50
BIST HİZMETLER1.099-0,50
BIST ELEKTRİK76-1,26
BIST ULAŞTIRMA1.452-0,11
BIST TURİZM253-2,07
BIST TİCARET3.407-0,44
BIST İLETİŞİM397-0,38
BIST SPOR917-0,84
BIST İNŞAAT1.386-0,85
BIST MALİ1.375-1,43
BIST BANKA1.419-1,58
BIST SİGORTA5.397-0,89
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG895-0,61
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.094-1,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.578-1,27
BIST TEKNOLOJİ1.805-0,63
BIST BİLİŞİM643-1,36
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.139-2,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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