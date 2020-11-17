Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.925
|0,05
|BIST SINAİ
|1.920
|-1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.937
|-0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|741
|-2,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.977
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.412
|-1,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.549
|-1,13
|BIST METAL ANA
|3.300
|-0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.733
|-2,23
|BIST MADENCİLİK
|1.194
|0,03
|BIST HİZMETLER
|1.107
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|77
|-1,32
|BIST ULAŞTIRMA
|1.436
|-2,34
|BIST TURİZM
|265
|-3,47
|BIST TİCARET
|3.441
|2,19
|BIST İLETİŞİM
|400
|-1,19
|BIST SPOR
|919
|-2,95
|BIST İNŞAAT
|1.399
|-0,86
|BIST MALİ
|1.365
|-2,80
|BIST BANKA
|1.399
|-3,43
|BIST SİGORTA
|5.362
|-1,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|904
|-2,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.094
|-2,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|577
|-1,28
|BIST TEKNOLOJİ
|1.786
|-1,80
|BIST BİLİŞİM
|643
|-1,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.168
|-2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)