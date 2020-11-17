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Ekonomi Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:35:58 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.9250,05
BIST SINAİ1.920-1,05
BIST GIDA, İÇECEK1.937-0,01
BIST TEKSTIL, DERİ741-2,16
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.9770,27
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.412-1,54
BIST TAŞ, TOPRAK1.549-1,13
BIST METAL ANA3.300-0,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.733-2,23
BIST MADENCİLİK1.1940,03
BIST HİZMETLER1.1070,00
BIST ELEKTRİK77-1,32
BIST ULAŞTIRMA1.436-2,34
BIST TURİZM265-3,47
BIST TİCARET3.4412,19
BIST İLETİŞİM400-1,19
BIST SPOR919-2,95
BIST İNŞAAT1.399-0,86
BIST MALİ1.365-2,80
BIST BANKA1.399-3,43
BIST SİGORTA5.362-1,27
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG904-2,47
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.094-2,62
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.577-1,28
BIST TEKNOLOJİ1.786-1,80
BIST BİLİŞİM643-1,56
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.168-2,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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