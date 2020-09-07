Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.841
|2,12
|BIST SINAİ
|1.574
|1,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.592
|0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|621
|1,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.187
|1,79
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.227
|0,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.195
|2,21
|BIST METAL ANA
|2.659
|0,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.129
|1,88
|BIST MADENCİLİK
|1.214
|0,81
|BIST HİZMETLER
|1.005
|0,82
|BIST ELEKTRİK
|61
|0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.264
|0,73
|BIST TURİZM
|191
|-0,06
|BIST TİCARET
|3.166
|0,29
|BIST İLETİŞİM
|374
|0,76
|BIST SPOR
|1.064
|5,28
|BIST İNŞAAT
|1.266
|1,57
|BIST MALİ
|1.135
|0,86
|BIST BANKA
|1.106
|-0,02
|BIST SİGORTA
|5.163
|1,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|939
|1,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|497
|2,78
|BIST TEKNOLOJİ
|1.647
|0,72
|BIST BİLİŞİM
|563
|2,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|929
|3,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)