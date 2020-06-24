Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|239.893
|-1,84
|BIST SINAİ
|147.390
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|151.504
|-0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.719
|0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.808
|-0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.571
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|101.985
|0,13
|BIST METAL ANA
|243.032
|0,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|186.723
|0,66
|BIST MADENCİLİK
|130.729
|1,18
|BIST HİZMETLER
|104.471
|0,19
|BIST ELEKTRİK
|5.458
|0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|148.398
|0,06
|BIST TURİZM
|16.191
|1,64
|BIST TİCARET
|328.420
|0,89
|BIST İLETİŞİM
|41.832
|-0,39
|BIST SPOR
|71.188
|-0,57
|BIST İNŞAAT
|114.019
|-2,27
|BIST MALİ
|122.735
|-0,70
|BIST BANKA
|131.211
|-1,18
|BIST SİGORTA
|463.925
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.568
|0,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.026
|-0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.928
|0,07
|BIST TEKNOLOJİ
|151.488
|-0,33
|BIST BİLİŞİM
|48.730
|0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|77.155
|-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)