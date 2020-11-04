Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.649
|1,38
|BIST SINAİ
|1.794
|1,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.791
|1,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|686
|1,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.856
|1,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.299
|1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.409
|2,19
|BIST METAL ANA
|3.058
|1,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.620
|3,87
|BIST MADENCİLİK
|1.190
|-0,36
|BIST HİZMETLER
|1.041
|1,24
|BIST ELEKTRİK
|75
|1,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.198
|1,02
|BIST TURİZM
|242
|0,10
|BIST TİCARET
|3.262
|1,13
|BIST İLETİŞİM
|384
|1,35
|BIST SPOR
|887
|1,79
|BIST İNŞAAT
|1.388
|1,10
|BIST MALİ
|1.208
|0,07
|BIST BANKA
|1.173
|-0,84
|BIST SİGORTA
|5.217
|0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|880
|0,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|992
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|556
|1,24
|BIST TEKNOLOJİ
|1.761
|0,84
|BIST BİLİŞİM
|645
|1,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.301
|2,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)