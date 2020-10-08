Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.966
|1,86
|BIST SINAİ
|1.754
|0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.919
|1,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|698
|-0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.523
|1,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.336
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.365
|0,33
|BIST METAL ANA
|2.956
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.282
|-0,44
|BIST MADENCİLİK
|1.262
|-0,48
|BIST HİZMETLER
|1.062
|-0,25
|BIST ELEKTRİK
|74
|-0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.317
|0,58
|BIST TURİZM
|212
|0,16
|BIST TİCARET
|3.288
|-0,18
|BIST İLETİŞİM
|393
|-0,53
|BIST SPOR
|1.005
|-2,99
|BIST İNŞAAT
|1.403
|-0,27
|BIST MALİ
|1.193
|0,01
|BIST BANKA
|1.136
|-0,47
|BIST SİGORTA
|5.466
|0,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|0,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|998
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|547
|0,97
|BIST TEKNOLOJİ
|1.835
|-1,21
|BIST BİLİŞİM
|669
|0,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|989
|0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)