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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:26:12 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 240.312 -1,93
BIST SINAİ 132.604 0,40
BIST GIDA, İÇECEK 141.822 0,16
BIST TEKSTIL, DERİ 49.836 -0,97
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.433 0,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.635 -0,02
BIST TAŞ, TOPRAK 90.231 -0,35
BIST METAL ANA 224.453 1,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.800 0,36
BIST MADENCİLİK 120.978 1,53
BIST HİZMETLER 92.385 1,61
BIST ELEKTRİK 4.965 0,24
BIST ULAŞTIRMA 135.146 1,96
BIST TURİZM 14.134 0,08
BIST TİCARET 290.555 2,04
BIST İLETİŞİM 36.365 1,47
BIST SPOR 59.010 1,63
BIST İNŞAAT 101.447 0,60
BIST MALİ 110.070 0,52
BIST BANKA 119.178 0,24
BIST SİGORTA 401.958 0,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.940 -0,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.470 0,91
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.684 0,68
BIST TEKNOLOJİ 145.082 0,45
BIST BİLİŞİM 49.446 -0,13
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 73.272 -2,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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