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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:23:55 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 241.987 -2,78
BIST SINAİ 130.419 0,70
BIST GIDA, İÇECEK 139.796 1,49
BIST TEKSTIL, DERİ 47.447 1,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.858 1,53
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.384 -0,17
BIST TAŞ, TOPRAK 84.338 1,74
BIST METAL ANA 221.473 0,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.424 0,96
BIST MADENCİLİK 122.266 1,76
BIST HİZMETLER 87.915 2,24
BIST ELEKTRİK 4.782 0,95
BIST ULAŞTIRMA 128.683 1,33
BIST TURİZM 13.201 1,16
BIST TİCARET 273.650 4,76
BIST İLETİŞİM 34.658 -0,11
BIST SPOR 56.597 0,25
BIST İNŞAAT 101.399 0,15
BIST MALİ 107.707 0,66
BIST BANKA 118.436 0,82
BIST SİGORTA 382.446 1,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 78.580 1,74
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.473 0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.028 1,34
BIST TEKNOLOJİ 141.889 -0,06
BIST BİLİŞİM 48.638 0,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 68.728 0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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