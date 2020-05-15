Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|241.987
|-2,78
|BIST SINAİ
|130.419
|0,70
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.796
|1,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|47.447
|1,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.858
|1,53
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.384
|-0,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.338
|1,74
|BIST METAL ANA
|221.473
|0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.424
|0,96
|BIST MADENCİLİK
|122.266
|1,76
|BIST HİZMETLER
|87.915
|2,24
|BIST ELEKTRİK
|4.782
|0,95
|BIST ULAŞTIRMA
|128.683
|1,33
|BIST TURİZM
|13.201
|1,16
|BIST TİCARET
|273.650
|4,76
|BIST İLETİŞİM
|34.658
|-0,11
|BIST SPOR
|56.597
|0,25
|BIST İNŞAAT
|101.399
|0,15
|BIST MALİ
|107.707
|0,66
|BIST BANKA
|118.436
|0,82
|BIST SİGORTA
|382.446
|1,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|78.580
|1,74
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.473
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.028
|1,34
|BIST TEKNOLOJİ
|141.889
|-0,06
|BIST BİLİŞİM
|48.638
|0,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|68.728
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)