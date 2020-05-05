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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:23:24 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 203.731 2,43
BIST SINAİ 126.698 -0,33
BIST GIDA, İÇECEK 139.282 -1,14
BIST TEKSTIL, DERİ 44.824 0,81
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.752 0,43
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.422 0,57
BIST TAŞ, TOPRAK 81.312 -3,67
BIST METAL ANA 211.943 0,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 153.788 -1,16
BIST MADENCİLİK 114.084 0,76
BIST HİZMETLER 84.435 -0,91
BIST ELEKTRİK 4.553 -0,58
BIST ULAŞTIRMA 130.297 -0,31
BIST TURİZM 12.555 -0,76
BIST TİCARET 250.699 -1,68
BIST İLETİŞİM 34.272 -0,41
BIST SPOR 62.409 -0,48
BIST İNŞAAT 99.123 -0,40
BIST MALİ 107.988 0,37
BIST BANKA 121.149 0,35
BIST SİGORTA 376.733 0,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.113 0,19
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.316 0,35
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.245 0,87
BIST TEKNOLOJİ 130.753 1,61
BIST BİLİŞİM 45.953 4,07
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.250 -0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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