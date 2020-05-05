Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|203.731
|2,43
|BIST SINAİ
|126.698
|-0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.282
|-1,14
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.824
|0,81
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.752
|0,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.422
|0,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.312
|-3,67
|BIST METAL ANA
|211.943
|0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|153.788
|-1,16
|BIST MADENCİLİK
|114.084
|0,76
|BIST HİZMETLER
|84.435
|-0,91
|BIST ELEKTRİK
|4.553
|-0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|130.297
|-0,31
|BIST TURİZM
|12.555
|-0,76
|BIST TİCARET
|250.699
|-1,68
|BIST İLETİŞİM
|34.272
|-0,41
|BIST SPOR
|62.409
|-0,48
|BIST İNŞAAT
|99.123
|-0,40
|BIST MALİ
|107.988
|0,37
|BIST BANKA
|121.149
|0,35
|BIST SİGORTA
|376.733
|0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.113
|0,19
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.316
|0,35
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.245
|0,87
|BIST TEKNOLOJİ
|130.753
|1,61
|BIST BİLİŞİM
|45.953
|4,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.250
|-0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)