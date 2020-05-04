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Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:27:37 -
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 198.568 1,09
BIST SINAİ 128.044 -1,37
BIST GIDA, İÇECEK 141.801 -1,69
BIST TEKSTIL, DERİ 44.433 -1,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.488 -2,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.579 -2,19
BIST TAŞ, TOPRAK 84.387 3,26
BIST METAL ANA 213.975 -2,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.404 -1,70
BIST MADENCİLİK 114.689 1,84
BIST HİZMETLER 85.682 -1,43
BIST ELEKTRİK 4.593 -0,14
BIST ULAŞTIRMA 128.961 -1,88
BIST TURİZM 12.793 -0,26
BIST TİCARET 258.038 -1,85
BIST İLETİŞİM 34.845 -2,40
BIST SPOR 62.333 6,63
BIST İNŞAAT 99.142 1,10
BIST MALİ 107.832 -1,69
BIST BANKA 120.748 -2,17
BIST SİGORTA 376.038 -2,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.161 -1,33
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.337 -1,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.058 -0,36
BIST TEKNOLOJİ 129.772 -2,88
BIST BİLİŞİM 44.608 -4,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 67.699 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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