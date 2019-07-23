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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

23 Temmuz 2019 Salı 13:24
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokyükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Özderici GMYO0,850,814,94
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,571,504,67
Çemaş Döküm0,730,704,29
Metro Holding1,111,073,74
Zorlu Enerji1,211,173,42
Türk Telekom5,655,473,29
Garanti Bankası9,859,553,14
Coca Cola İçecek33,8032,822,99
Akbank7,757,532,92
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,360,352,86
Sabancı Holding9,399,132,85
Hürriyet Gzt.0,760,742,70
Halkbank6,376,212,58
T.S.K.B.0,830,812,47
GSD Holding0,850,832,41
İhlas Holding0,430,422,38
Emlak Konut GMYO1,301,272,36
Göltaş Çimento11,0010,752,33
İş Bankası (C)6,356,212,25
Alarko Holding3,253,182,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:24
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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