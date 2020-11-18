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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:37:10 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv31,6028,749,95
Yapı ve Kredi Bankası2,812,675,24
Borusan Mannesmann15,1714,454,98
İndeks Bilgisayar16,8616,084,85
Vakıflar Bankası4,714,504,67
İş Bankası (C)6,846,554,43
Kardemir (D)4,354,184,07
ARD Bilişim Teknolojileri36,1634,823,85
Garanti Bankası8,748,423,80
Akbank6,215,993,67
Albaraka Türk1,751,693,55
Otokar199,00192,603,32
Mavi Giyim46,1444,663,31
Halkbank5,355,193,08
Tümosan Motor ve Traktör10,6410,342,90
Petkim4,634,502,89
Ereğli Demir Çelik11,2110,902,84
Netaş Telekomünikasyon19,7219,182,82
Brisa18,1717,732,48
İş Yatırım Menkul Değerler12,4412,142,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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