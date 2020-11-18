Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|28,74
|9,95
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,81
|2,67
|5,24
|Borusan Mannesmann
|15,17
|14,45
|4,98
|İndeks Bilgisayar
|16,86
|16,08
|4,85
|Vakıflar Bankası
|4,71
|4,50
|4,67
|İş Bankası (C)
|6,84
|6,55
|4,43
|Kardemir (D)
|4,35
|4,18
|4,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,16
|34,82
|3,85
|Garanti Bankası
|8,74
|8,42
|3,80
|Akbank
|6,21
|5,99
|3,67
|Albaraka Türk
|1,75
|1,69
|3,55
|Otokar
|199,00
|192,60
|3,32
|Mavi Giyim
|46,14
|44,66
|3,31
|Halkbank
|5,35
|5,19
|3,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,64
|10,34
|2,90
|Petkim
|4,63
|4,50
|2,89
|Ereğli Demir Çelik
|11,21
|10,90
|2,84
|Netaş Telekomünikasyon
|19,72
|19,18
|2,82
|Brisa
|18,17
|17,73
|2,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,44
|12,14
|2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)