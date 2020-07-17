Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|14,23
|13,12
|8,46
|Doğuş Otomotiv
|17,46
|16,16
|8,04
|İpek Doğal Enerji
|14,96
|14,02
|6,70
|Kerevitaş Gıda
|5,91
|5,55
|6,49
|Torunlar GMYO
|4,75
|4,52
|5,09
|Koza Madencilik
|14,22
|13,60
|4,56
|Güneş Sigorta
|4,70
|4,52
|3,98
|Netaş Telekom.
|17,10
|16,50
|3,64
|Otokar
|168,60
|162,80
|3,56
|İş Fin.Kir.
|4,10
|3,98
|3,02
|Logo Yazılım
|91,95
|89,45
|2,79
|Koza Altın
|84,80
|82,50
|2,79
|Alarko GMYO
|18,90
|18,40
|2,72
|Türk Traktör
|102,40
|100,00
|2,40
|Gözde Girişim
|5,34
|5,22
|2,30
|Borusan Mannesmann
|13,40
|13,15
|1,90
|Brisa
|12,87
|12,66
|1,66
|Aksa
|7,54
|7,42
|1,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,80
|12,61
|1,51
|Karsan Otomotiv
|3,37
|3,32
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)