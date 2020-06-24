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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:39:39 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 13,33 12,65 5,38
Çimsa 10,00 9,59 4,28
Karsan Otomotiv 2,84 2,73 4,03
Yataş 8,44 8,12 3,94
Güneş Sigorta 4,73 4,57 3,50
Petkim 4,26 4,14 2,90
Alkim Kimya 13,63 13,25 2,87
Kardemir (D) 3,03 2,96 2,36
Gübre Fabrik. 29,82 29,20 2,12
Doğan Holding 2,00 1,96 2,04
Türk Traktör 73,70 72,35 1,87
Zorlu Enerji 1,79 1,76 1,70
Koza Altın 82,55 81,30 1,54
Bim Mağazalar 70,05 69,00 1,52
Şekerbank 1,42 1,40 1,43
Tofaş Oto. Fab. 25,12 24,78 1,37
Hektaş 14,22 14,03 1,35
Koza Madencilik 13,58 13,40 1,34
Vestel 16,63 16,41 1,34
Arçelik 18,01 17,81 1,12


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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