Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,83
|5,59
|4,29
|Vestel
|18,61
|17,96
|3,62
|Aksigorta
|7,36
|7,15
|2,94
|Odaş Elektrik
|2,60
|2,53
|2,77
|Gübre Fabrikaları
|29,82
|29,12
|2,40
|Logo Yazılım
|93,05
|91,00
|2,25
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,54
|22,10
|1,99
|Zorlu Enerji
|2,83
|2,78
|1,80
|Torunlar GMYO
|3,72
|3,66
|1,64
|Aksa
|6,83
|6,72
|1,64
|Global Yatırım Holding
|4,63
|4,56
|1,54
|Bizim Mağazaları
|15,44
|15,22
|1,45
|Good-Year
|4,76
|4,71
|1,06
|Alarko Holding
|4,97
|4,92
|1,02
|Selçuk Ecza Deposu
|7,83
|7,76
|0,90
|İskenderun Demir Çelik
|6,86
|6,80
|0,88
|Şok Marketler
|12,52
|12,42
|0,81
|Netaş Telekomünikasyon
|15,31
|15,19
|0,79
|Turkcell
|14,61
|14,50
|0,76
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,14
|8,08
|0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)