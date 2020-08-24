  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:25:39 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 6,21 6,03 2,99
Borusan Mannesmann 13,28 12,92 2,79
İş Finansal Kiralama 3,95 3,85 2,60
Karsan Otomotiv 2,77 2,70 2,59
Sasa Polyester 14,80 14,51 2,00
Tüpraş 84,55 82,90 1,99
Pegasus 46,90 46,00 1,96
Tekfen Holding 16,31 16,01 1,87
Çemtaş 10,33 10,14 1,87
Global Yatırım Holding 4,40 4,32 1,85
Netaş Telekom. 15,28 15,01 1,80
Brisa 11,59 11,40 1,67
Bim Mağazalar 69,10 68,00 1,62
Bizim Mağazaları 14,89 14,67 1,50
Anadolu Cam 5,36 5,28 1,50
Tümosan Motor ve Traktör 7,69 7,58 1,45
Tat Gıda 9,89 9,75 1,44
Doğan Holding 2,13 2,10 1,43
Halk GMYO 2,14 2,11 1,42
Torunlar GMYO 3,59 3,54 1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.
'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Gündem

'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!

Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı