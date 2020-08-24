Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,21
|6,03
|2,99
|Borusan Mannesmann
|13,28
|12,92
|2,79
|İş Finansal Kiralama
|3,95
|3,85
|2,60
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,70
|2,59
|Sasa Polyester
|14,80
|14,51
|2,00
|Tüpraş
|84,55
|82,90
|1,99
|Pegasus
|46,90
|46,00
|1,96
|Tekfen Holding
|16,31
|16,01
|1,87
|Çemtaş
|10,33
|10,14
|1,87
|Global Yatırım Holding
|4,40
|4,32
|1,85
|Netaş Telekom.
|15,28
|15,01
|1,80
|Brisa
|11,59
|11,40
|1,67
|Bim Mağazalar
|69,10
|68,00
|1,62
|Bizim Mağazaları
|14,89
|14,67
|1,50
|Anadolu Cam
|5,36
|5,28
|1,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,69
|7,58
|1,45
|Tat Gıda
|9,89
|9,75
|1,44
|Doğan Holding
|2,13
|2,10
|1,43
|Halk GMYO
|2,14
|2,11
|1,42
|Torunlar GMYO
|3,59
|3,54
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)