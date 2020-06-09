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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:22:50 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 17,22 16,39 5,06
İpek Doğal Enerji 14,49 14,07 2,99
Emlak Konut GMYO 1,79 1,74 2,87
Koza Madencilik 12,05 11,80 2,12
Karsan Otomotiv 1,95 1,91 2,09
Türk Traktör 67,85 66,60 1,88
MLP Sağlık 16,96 16,70 1,56
Çemtaş 8,28 8,16 1,47
Otokar 136,30 134,50 1,34
Enka İnşaat 5,61 5,55 1,08
Sasa Polyester 10,09 10,01 0,80
Vestel 13,86 13,76 0,73
Sarkuysan 5,88 5,84 0,68
Migros Ticaret 33,86 33,64 0,65
Good-Year 4,89 4,86 0,62
Anadolu Hayat Emeklilik 6,55 6,51 0,61
Şok Marketler 12,07 12,00 0,58
Koza Altın 73,95 73,55 0,54
Brisa 10,99 10,95 0,37
Tat Gıda 8,87 8,84 0,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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