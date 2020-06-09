Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|17,22
|16,39
|5,06
|İpek Doğal Enerji
|14,49
|14,07
|2,99
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|1,74
|2,87
|Koza Madencilik
|12,05
|11,80
|2,12
|Karsan Otomotiv
|1,95
|1,91
|2,09
|Türk Traktör
|67,85
|66,60
|1,88
|MLP Sağlık
|16,96
|16,70
|1,56
|Çemtaş
|8,28
|8,16
|1,47
|Otokar
|136,30
|134,50
|1,34
|Enka İnşaat
|5,61
|5,55
|1,08
|Sasa Polyester
|10,09
|10,01
|0,80
|Vestel
|13,86
|13,76
|0,73
|Sarkuysan
|5,88
|5,84
|0,68
|Migros Ticaret
|33,86
|33,64
|0,65
|Good-Year
|4,89
|4,86
|0,62
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,55
|6,51
|0,61
|Şok Marketler
|12,07
|12,00
|0,58
|Koza Altın
|73,95
|73,55
|0,54
|Brisa
|10,99
|10,95
|0,37
|Tat Gıda
|8,87
|8,84
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)