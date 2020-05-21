Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|20,34
|18,84
|7,96
|Brisa
|11,06
|10,26
|7,80
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|13,39
|5,68
|Tekfen Holding
|14,08
|13,53
|4,07
|Anadolu Cam
|4,32
|4,19
|3,10
|Bim Mağazalar
|61,50
|60,00
|2,50
|Reysaş GMYO
|4,95
|4,83
|2,48
|Kardemir (D)
|2,50
|2,44
|2,46
|Coca Cola İçecek
|38,58
|37,66
|2,44
|Türk Hava Yolları
|11,13
|10,88
|2,30
|Karsan Otomotiv
|1,79
|1,75
|2,29
|Alarko Holding
|4,94
|4,83
|2,28
|Enerjisa Enerji
|8,06
|7,89
|2,15
|Şok Marketler
|11,79
|11,55
|2,08
|Halk GMYO
|1,50
|1,47
|2,04
|Vestel
|13,57
|13,30
|2,03
|Anadolu Grubu Holding
|16,81
|16,48
|2,00
|Şişe Cam
|5,12
|5,02
|1,99
|Arçelik
|15,65
|15,35
|1,95
|Koza Madencilik
|12,38
|12,15
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)