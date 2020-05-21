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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:26:52 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 20,34 18,84 7,96
Brisa 11,06 10,26 7,80
İpek Doğal Enerji 14,15 13,39 5,68
Tekfen Holding 14,08 13,53 4,07
Anadolu Cam 4,32 4,19 3,10
Bim Mağazalar 61,50 60,00 2,50
Reysaş GMYO 4,95 4,83 2,48
Kardemir (D) 2,50 2,44 2,46
Coca Cola İçecek 38,58 37,66 2,44
Türk Hava Yolları 11,13 10,88 2,30
Karsan Otomotiv 1,79 1,75 2,29
Alarko Holding 4,94 4,83 2,28
Enerjisa Enerji 8,06 7,89 2,15
Şok Marketler 11,79 11,55 2,08
Halk GMYO 1,50 1,47 2,04
Vestel 13,57 13,30 2,03
Anadolu Grubu Holding 16,81 16,48 2,00
Şişe Cam 5,12 5,02 1,99
Arçelik 15,65 15,35 1,95
Koza Madencilik 12,38 12,15 1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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