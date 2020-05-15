Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|10,14
|9,22
|9,98
|Brisa
|9,53
|8,67
|9,92
|Good-Year
|5,08
|4,70
|8,09
|Bursa Çimento
|4,18
|3,90
|7,18
|Bim Mağazalar
|57,40
|54,20
|5,90
|Tat Gıda
|8,14
|7,73
|5,30
|Karsan Otomotiv
|1,76
|1,68
|4,76
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,76
|6,50
|4,00
|Şekerbank
|1,08
|1,04
|3,85
|Pegasus
|49,84
|48,04
|3,75
|Çemtaş
|7,36
|7,10
|3,66
|Gözde Girişim
|3,92
|3,79
|3,43
|Kerevitaş Gıda
|4,02
|3,89
|3,34
|İş GMYO
|1,61
|1,56
|3,21
|Koza Madencilik
|12,71
|12,33
|3,08
|Netaş Telekomünikasyon
|13,49
|13,10
|2,98
|Şok Marketler
|11,12
|10,81
|2,87
|Bizim Mağazaları
|12,67
|12,37
|2,43
|Tofaş Oto Fabrikaları
|20,12
|19,66
|2,34
|Halkbank
|5,31
|5,19
|2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)