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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:25:10 -
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,86 8,47 4,60
Logo Yazılım 73,45 70,75 3,82
Doğan Holding 1,91 1,84 3,80
Netaş Telekomümikasyon 13,16 12,69 3,70
Kardemir (D) 2,24 2,16 3,70
Deva Holding 15,07 14,58 3,36
Torunlar GMYO 2,43 2,37 2,53
Karel Elektronik 16,07 15,71 2,29
Alkim Kimya 63,20 61,85 2,18
Tat Gıda 7,34 7,19 2,09
İş GMYO 1,56 1,53 1,96
İpek Doğal Enerji 12,62 12,38 1,94
Net Holding 2,04 2,01 1,49
Aksa 6,26 6,17 1,46
Kordsa Teknik Tekstil 11,03 10,88 1,38
Aygaz 10,12 9,99 1,30
Alarko Holding 4,61 4,56 1,10
Global Yat. Holding 3,18 3,15 0,95
Koza Madencilik 11,69 11,58 0,95
İskenderun Demir Çelik 6,70 6,64 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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