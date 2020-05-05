Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|8,86
|8,47
|4,60
|Logo Yazılım
|73,45
|70,75
|3,82
|Doğan Holding
|1,91
|1,84
|3,80
|Netaş Telekomümikasyon
|13,16
|12,69
|3,70
|Kardemir (D)
|2,24
|2,16
|3,70
|Deva Holding
|15,07
|14,58
|3,36
|Torunlar GMYO
|2,43
|2,37
|2,53
|Karel Elektronik
|16,07
|15,71
|2,29
|Alkim Kimya
|63,20
|61,85
|2,18
|Tat Gıda
|7,34
|7,19
|2,09
|İş GMYO
|1,56
|1,53
|1,96
|İpek Doğal Enerji
|12,62
|12,38
|1,94
|Net Holding
|2,04
|2,01
|1,49
|Aksa
|6,26
|6,17
|1,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,03
|10,88
|1,38
|Aygaz
|10,12
|9,99
|1,30
|Alarko Holding
|4,61
|4,56
|1,10
|Global Yat. Holding
|3,18
|3,15
|0,95
|Koza Madencilik
|11,69
|11,58
|0,95
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|6,64
|0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)