Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|10,19
|9,64
|5,71
|Alkim Kimya
|61,05
|58,20
|4,90
|Alarko GMYO
|14,95
|14,38
|3,96
|Aksa Enerji
|3,94
|3,81
|3,41
|Akçansa
|8,67
|8,39
|3,34
|Koza Madencilik
|11,81
|11,45
|3,14
|Hektaş
|14,00
|13,60
|2,94
|Özak GMYO
|2,91
|2,84
|2,46
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,66
|2,41
|Doğan Holding
|1,84
|1,80
|2,22
|İpek Doğal Enerji
|12,55
|12,30
|2,03
|Koza Altın
|73,30
|71,85
|2,02
|Otokar
|127,10
|124,60
|2,01
|Çimsa
|7,92
|7,77
|1,93
|Bursa Çimento
|3,99
|3,92
|1,79
|Enka İnşaat
|6,14
|6,05
|1,49
|MLP Sağlık
|15,22
|15,03
|1,26
|Soda Sanayii
|5,91
|5,84
|1,20
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|4,10
|0,73
|Ülker Bisküvi
|23,86
|23,70
|0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)