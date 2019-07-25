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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,450,47-4,26
Gersan Elektrik2,272,36-3,81
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,36-2,78
İş Fin.Kir.2,662,71-1,85
Bim Mağazalar46,7047,40-1,48
Adese Alışveriş Ticaret0,930,94-1,06
Tofaş Oto. Fab.19,9620,16-0,99
Kardemir (D)2,282,30-0,87
Sabancı Holding9,489,55-0,73
Yapı ve Kredi Bank.2,782,80-0,71
MLP Sağlık11,5011,58-0,69
Galatasaray Sportif1,451,46-0,68
Tüpraş134,50135,40-0,66
Net Holding1,641,65-0,61
İş Bankası (C)6,416,44-0,47
TAV Havalimanları25,8025,92-0,46
Aksa Enerji2,452,46-0,41
Şişe Cam5,095,11-0,39
Otokar124,50124,90-0,32
Ülker Bisküvi18,9819,03-0,26


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:26
  1. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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