Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,45 0,47 -4,26 Gersan Elektrik 2,27 2,36 -3,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 İş Fin.Kir. 2,66 2,71 -1,85 Bim Mağazalar 46,70 47,40 -1,48 Adese Alışveriş Ticaret 0,93 0,94 -1,06 Tofaş Oto. Fab. 19,96 20,16 -0,99 Kardemir (D) 2,28 2,30 -0,87 Sabancı Holding 9,48 9,55 -0,73 Yapı ve Kredi Bank. 2,78 2,80 -0,71 MLP Sağlık 11,50 11,58 -0,69 Galatasaray Sportif 1,45 1,46 -0,68 Tüpraş 134,50 135,40 -0,66 Net Holding 1,64 1,65 -0,61 İş Bankası (C) 6,41 6,44 -0,47 TAV Havalimanları 25,80 25,92 -0,46 Aksa Enerji 2,45 2,46 -0,41 Şişe Cam 5,09 5,11 -0,39 Otokar 124,50 124,90 -0,32 Ülker Bisküvi 18,98 19,03 -0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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