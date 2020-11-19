  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:43:35 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İskenderun Demir Çelik8,338,66-3,81
Tat Gıda10,9611,29-2,92
Alcatel Lucent Teletaş27,5028,28-2,76
Pınar Süt20,1220,68-2,71
Doğan Holding2,522,59-2,70
GSD Holding2,202,26-2,65
Bizim Mağazaları15,4815,90-2,64
Mavi Giyim44,1845,36-2,60
Emlak Konut GMYO1,941,99-2,51
Ereğli Demir Çelik11,6611,96-2,51
Şok Marketler11,8412,11-2,23
Odaş Elektrik3,273,34-2,10
Sabancı Holding10,2910,50-2,00
Şekerbank1,491,52-1,97
İndeks Bilgisayar16,1416,45-1,88
Migros Ticaret39,0239,76-1,86
Kartonsan2.439,702.485,90-1,86
Pınar Et Ve Un23,2423,68-1,86
Doğuş Otomotiv31,0231,60-1,84
Aygaz12,0312,25-1,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!
Siyaset

CHP'nin yalanı çöktü: Kılıçdaroğlu'na gönderilen mektup ortaya çıktı!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine CHP’nin davet edilmediği yalanı kısa sürede çürüdü. KKTC C..
Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler
Dünya

Türkiye'ye alçak tehdit! Bir de tarih verdiler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin küstah bir yaptırım tehdidinde bulundu.

Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay