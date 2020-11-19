Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik
|8,33
|8,66
|-3,81
|Tat Gıda
|10,96
|11,29
|-2,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|28,28
|-2,76
|Pınar Süt
|20,12
|20,68
|-2,71
|Doğan Holding
|2,52
|2,59
|-2,70
|GSD Holding
|2,20
|2,26
|-2,65
|Bizim Mağazaları
|15,48
|15,90
|-2,64
|Mavi Giyim
|44,18
|45,36
|-2,60
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|1,99
|-2,51
|Ereğli Demir Çelik
|11,66
|11,96
|-2,51
|Şok Marketler
|11,84
|12,11
|-2,23
|Odaş Elektrik
|3,27
|3,34
|-2,10
|Sabancı Holding
|10,29
|10,50
|-2,00
|Şekerbank
|1,49
|1,52
|-1,97
|İndeks Bilgisayar
|16,14
|16,45
|-1,88
|Migros Ticaret
|39,02
|39,76
|-1,86
|Kartonsan
|2.439,70
|2.485,90
|-1,86
|Pınar Et Ve Un
|23,24
|23,68
|-1,86
|Doğuş Otomotiv
|31,02
|31,60
|-1,84
|Aygaz
|12,03
|12,25
|-1,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)