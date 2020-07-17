Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yat. Holding
|4,43
|4,50
|-1,56
|Akçansa
|13,60
|13,76
|-1,16
|Anadolu Efes
|20,82
|21,06
|-1,14
|Enerjisa Enerji
|8,76
|8,86
|-1,13
|Aselsan
|32,74
|33,06
|-0,97
|Şok Marketler
|13,64
|13,77
|-0,94
|Selçuk Ecza Deposu
|8,68
|8,76
|-0,91
|Oyak Çimento
|8,91
|8,99
|-0,89
|Aygaz
|11,65
|11,75
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|19,87
|20,04
|-0,85
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,73
|-0,73
|Şekerbank
|1,66
|1,67
|-0,60
|MLP Sağlık
|20,58
|20,70
|-0,58
|Albaraka Türk
|1,81
|1,82
|-0,55
|Akbank
|5,83
|5,86
|-0,51
|Good-Year
|5,85
|5,88
|-0,51
|TAV Havalimanları
|17,67
|17,76
|-0,51
|Çelebi
|79,75
|80,15
|-0,50
|T. Halk Bankası
|6,07
|6,10
|-0,49
|Koç Holding
|17,54
|17,62
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)