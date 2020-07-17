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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-17 13:25:57 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Global Yat. Holding 4,43 4,50 -1,56
Akçansa 13,60 13,76 -1,16
Anadolu Efes 20,82 21,06 -1,14
Enerjisa Enerji 8,76 8,86 -1,13
Aselsan 32,74 33,06 -0,97
Şok Marketler 13,64 13,77 -0,94
Selçuk Ecza Deposu 8,68 8,76 -0,91
Oyak Çimento 8,91 8,99 -0,89
Aygaz 11,65 11,75 -0,85
Bizim Mağazaları 19,87 20,04 -0,85
Zorlu Enerji 2,71 2,73 -0,73
Şekerbank 1,66 1,67 -0,60
MLP Sağlık 20,58 20,70 -0,58
Albaraka Türk 1,81 1,82 -0,55
Akbank 5,83 5,86 -0,51
Good-Year 5,85 5,88 -0,51
TAV Havalimanları 17,67 17,76 -0,51
Çelebi 79,75 80,15 -0,50
T. Halk Bankası 6,07 6,10 -0,49
Koç Holding 17,54 17,62 -0,45


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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