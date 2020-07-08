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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-08 14:43:35 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
DO-CO 329,10 339,40 -3,03
Odaş Elektrik 2,79 2,86 -2,45
Aksa Enerji 5,85 5,99 -2,34
Çelebi 73,25 74,80 -2,07
Özak GMYO 4,40 4,48 -1,79
Çimsa 11,28 11,48 -1,74
Pegasus 51,10 52,00 -1,73
TAV Havalimanları 17,81 18,12 -1,71
Torunlar GMYO 4,07 4,14 -1,69
Global Yat. Holding 4,09 4,16 -1,68
Karsan Otomotiv 3,61 3,67 -1,63
Akçansa 15,20 15,45 -1,62
Akbank 5,93 6,02 -1,50
Bagfaş 18,35 18,59 -1,29
Türk Hava Yolları 11,49 11,64 -1,29
Oyak Çimento 9,75 9,87 -1,22
Garanti Bankası 8,22 8,32 -1,20
Albaraka Türk 1,85 1,87 -1,07
Karel Elektronik 17,40 17,57 -0,97
Petkim 4,38 4,42 -0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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