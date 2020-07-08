Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|329,10
|339,40
|-3,03
|Odaş Elektrik
|2,79
|2,86
|-2,45
|Aksa Enerji
|5,85
|5,99
|-2,34
|Çelebi
|73,25
|74,80
|-2,07
|Özak GMYO
|4,40
|4,48
|-1,79
|Çimsa
|11,28
|11,48
|-1,74
|Pegasus
|51,10
|52,00
|-1,73
|TAV Havalimanları
|17,81
|18,12
|-1,71
|Torunlar GMYO
|4,07
|4,14
|-1,69
|Global Yat. Holding
|4,09
|4,16
|-1,68
|Karsan Otomotiv
|3,61
|3,67
|-1,63
|Akçansa
|15,20
|15,45
|-1,62
|Akbank
|5,93
|6,02
|-1,50
|Bagfaş
|18,35
|18,59
|-1,29
|Türk Hava Yolları
|11,49
|11,64
|-1,29
|Oyak Çimento
|9,75
|9,87
|-1,22
|Garanti Bankası
|8,22
|8,32
|-1,20
|Albaraka Türk
|1,85
|1,87
|-1,07
|Karel Elektronik
|17,40
|17,57
|-0,97
|Petkim
|4,38
|4,42
|-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)