Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (BIST 100)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|19,61
|20,32
|-3,49
|Enka İnşaat
|6,10
|6,27
|-2,71
|Tekfen Holding
|16,78
|17,09
|-1,81
|Vakıflar Bankası
|5,15
|5,23
|-1,53
|Aksa
|7,20
|7,31
|-1,50
|Karel Elektronik
|15,70
|15,93
|-1,44
|Kartonsan
|444,90
|451,00
|-1,35
|Garanti Bankası
|8,35
|8,46
|-1,30
|Klimasan Klima
|16,35
|16,55
|-1,21
|Kerevitaş Gıda
|4,23
|4,28
|-1,17
|Mavi Giyim
|48,08
|48,64
|-1,15
|Akbank
|6,05
|6,12
|-1,14
|Otokar
|144,90
|146,50
|-1,09
|TAV Havalimanları
|19,32
|19,53
|-1,08
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,94
|-1,03
|Anadolu Hayat Emek.
|7,03
|7,10
|-0,99
|Sabancı Holding
|9,12
|9,21
|-0,98
|Anadolu Efes
|20,40
|20,60
|-0,97
|İş Bankası (C)
|5,40
|5,45
|-0,92
|Anadolu Cam
|4,68
|4,72
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)