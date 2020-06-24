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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:43:00 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 19,61 20,32 -3,49
Enka İnşaat 6,10 6,27 -2,71
Tekfen Holding 16,78 17,09 -1,81
Vakıflar Bankası 5,15 5,23 -1,53
Aksa 7,20 7,31 -1,50
Karel Elektronik 15,70 15,93 -1,44
Kartonsan 444,90 451,00 -1,35
Garanti Bankası 8,35 8,46 -1,30
Klimasan Klima 16,35 16,55 -1,21
Kerevitaş Gıda 4,23 4,28 -1,17
Mavi Giyim 48,08 48,64 -1,15
Akbank 6,05 6,12 -1,14
Otokar 144,90 146,50 -1,09
TAV Havalimanları 19,32 19,53 -1,08
Emlak Konut GMYO 1,92 1,94 -1,03
Anadolu Hayat Emek. 7,03 7,10 -0,99
Sabancı Holding 9,12 9,21 -0,98
Anadolu Efes 20,40 20,60 -0,97
İş Bankası (C) 5,40 5,45 -0,92
Anadolu Cam 4,68 4,72 -0,85


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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