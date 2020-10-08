Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|21,74
|22,70
|-4,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,21
|9,45
|-2,54
|ASELSAN
|18,11
|18,56
|-2,42
|Ford Otosan
|82,20
|84,00
|-2,14
|Türk Telekom
|7,14
|7,28
|-1,92
|Aksa
|8,13
|8,28
|-1,81
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,77
|-1,69
|Ege Endüstri
|745,30
|757,20
|-1,57
|Türk Traktör
|101,40
|103,00
|-1,55
|Pınar Süt
|21,74
|22,08
|-1,54
|Alkim Kimya
|14,28
|14,50
|-1,52
|Enka İnşaat
|7,18
|7,29
|-1,51
|Anadolu Grubu Holding
|19,40
|19,69
|-1,47
|Koza Madencilik
|13,38
|13,58
|-1,47
|Migros Ticaret
|41,46
|42,00
|-1,29
|Yataş
|8,77
|8,88
|-1,24
|Tofaş Oto Fabrikası
|25,00
|25,30
|-1,19
|Akbank
|5,01
|5,07
|-1,18
|İş Bankası (C)
|5,18
|5,24
|-1,15
|Oyak Çimento
|7,89
|7,97
|-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)