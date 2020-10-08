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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:25:42 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 21,74 22,70 -4,23
Tümosan Motor ve Traktör 9,21 9,45 -2,54
ASELSAN 18,11 18,56 -2,42
Ford Otosan 82,20 84,00 -2,14
Türk Telekom 7,14 7,28 -1,92
Aksa 8,13 8,28 -1,81
Emlak Konut GMYO 1,74 1,77 -1,69
Ege Endüstri 745,30 757,20 -1,57
Türk Traktör 101,40 103,00 -1,55
Pınar Süt 21,74 22,08 -1,54
Alkim Kimya 14,28 14,50 -1,52
Enka İnşaat 7,18 7,29 -1,51
Anadolu Grubu Holding 19,40 19,69 -1,47
Koza Madencilik 13,38 13,58 -1,47
Migros Ticaret 41,46 42,00 -1,29
Yataş 8,77 8,88 -1,24
Tofaş Oto Fabrikası 25,00 25,30 -1,19
Akbank 5,01 5,07 -1,18
İş Bankası (C) 5,18 5,24 -1,15
Oyak Çimento 7,89 7,97 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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