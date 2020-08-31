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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:24:24 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,08 15,60 -3,33
Güneş Sigorta 6,25 6,45 -3,10
Pegasus 45,70 47,00 -2,77
Ege Endüstri 719,30 739,30 -2,71
Ford Otosan 85,50 87,80 -2,62
Brisa 11,54 11,81 -2,29
Karsan Otomotiv 3,02 3,09 -2,27
Mavi Giyim 37,34 38,10 -1,99
ASELSAN 16,42 16,75 -1,97
TAV Havalimanları 15,53 15,78 -1,58
Bim Mağazalar 68,70 69,80 -1,58
Tümosan Motor ve Traktör 7,62 7,74 -1,55
Türk Hava Yolları 10,83 11,00 -1,55
Akçansa 11,76 11,94 -1,51
Şekerbank 1,41 1,43 -1,40
Çelebi 70,35 71,33 -1,37
GSD Holding 2,17 2,20 -1,36
Anadolu Cam 5,20 5,27 -1,33
Petkim 3,99 4,04 -1,24
Koç Holding 15,27 15,46 -1,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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