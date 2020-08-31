Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|15,08
|15,60
|-3,33
|Güneş Sigorta
|6,25
|6,45
|-3,10
|Pegasus
|45,70
|47,00
|-2,77
|Ege Endüstri
|719,30
|739,30
|-2,71
|Ford Otosan
|85,50
|87,80
|-2,62
|Brisa
|11,54
|11,81
|-2,29
|Karsan Otomotiv
|3,02
|3,09
|-2,27
|Mavi Giyim
|37,34
|38,10
|-1,99
|ASELSAN
|16,42
|16,75
|-1,97
|TAV Havalimanları
|15,53
|15,78
|-1,58
|Bim Mağazalar
|68,70
|69,80
|-1,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,62
|7,74
|-1,55
|Türk Hava Yolları
|10,83
|11,00
|-1,55
|Akçansa
|11,76
|11,94
|-1,51
|Şekerbank
|1,41
|1,43
|-1,40
|Çelebi
|70,35
|71,33
|-1,37
|GSD Holding
|2,17
|2,20
|-1,36
|Anadolu Cam
|5,20
|5,27
|-1,33
|Petkim
|3,99
|4,04
|-1,24
|Koç Holding
|15,27
|15,46
|-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)