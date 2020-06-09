Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|6,46
|6,65
|-2,86
|Reysaş GMYO
|5,12
|5,26
|-2,66
|Kartonsan
|462,60
|474,00
|-2,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,74
|23,28
|-2,32
|Net Holding
|2,26
|2,31
|-2,16
|Deva Holding
|17,84
|18,20
|-1,98
|Koç Holding
|17,61
|17,96
|-1,95
|Aygaz
|11,18
|11,40
|-1,93
|Yataş
|7,17
|7,31
|-1,92
|Klimasan Klima
|16,39
|16,70
|-1,86
|Anadolu Efes
|19,33
|19,68
|-1,78
|Gözde Girişim
|4,46
|4,54
|-1,76
|T.S.K.B.
|1,13
|1,15
|-1,74
|Pegasus
|57,35
|58,35
|-1,71
|Çelebi
|84,05
|85,50
|-1,70
|Vakıflar Bankası
|4,78
|4,86
|-1,65
|Logo Yazılım
|71,95
|73,15
|-1,64
|Alkim Kimya
|12,30
|12,50
|-1,60
|Turkcell
|14,26
|14,47
|-1,45
|Karel Elektronik
|15,17
|15,38
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)