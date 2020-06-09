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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:24:30 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,46 6,65 -2,86
Reysaş GMYO 5,12 5,26 -2,66
Kartonsan 462,60 474,00 -2,41
Tofaş Oto Fabrikası 22,74 23,28 -2,32
Net Holding 2,26 2,31 -2,16
Deva Holding 17,84 18,20 -1,98
Koç Holding 17,61 17,96 -1,95
Aygaz 11,18 11,40 -1,93
Yataş 7,17 7,31 -1,92
Klimasan Klima 16,39 16,70 -1,86
Anadolu Efes 19,33 19,68 -1,78
Gözde Girişim 4,46 4,54 -1,76
T.S.K.B. 1,13 1,15 -1,74
Pegasus 57,35 58,35 -1,71
Çelebi 84,05 85,50 -1,70
Vakıflar Bankası 4,78 4,86 -1,65
Logo Yazılım 71,95 73,15 -1,64
Alkim Kimya 12,30 12,50 -1,60
Turkcell 14,26 14,47 -1,45
Karel Elektronik 15,17 15,38 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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