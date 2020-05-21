Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,25
|13,25
|-7,55
|Aksa Enerji
|4,79
|5,10
|-6,08
|Klimasan Klima
|17,41
|18,00
|-3,28
|Doğuş Otomotiv
|9,85
|10,07
|-2,18
|Karel Elektronik
|15,96
|16,26
|-1,85
|Ford Otosan
|59,85
|60,90
|-1,72
|Yataş
|7,50
|7,63
|-1,70
|Sarkuysan
|5,74
|5,82
|-1,37
|Deva Holding
|17,67
|17,91
|-1,34
|Otokar
|137,50
|139,20
|-1,22
|Netaş Telekomünikasyon
|14,57
|14,75
|-1,22
|İş GMYO
|1,65
|1,67
|-1,20
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,71
|6,79
|-1,18
|Tüpraş
|79,75
|80,70
|-1,18
|Selçuk Ecza Deposu
|9,01
|9,10
|-0,99
|T.S.K.B.
|1,04
|1,05
|-0,95
|Çemtaş
|7,53
|7,60
|-0,92
|Logo Yazılım
|77,10
|77,80
|-0,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|11,30
|-0,88
|İş Finansal Kiralama
|3,98
|4,01
|-0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)