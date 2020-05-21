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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:28:03 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,25 13,25 -7,55
Aksa Enerji 4,79 5,10 -6,08
Klimasan Klima 17,41 18,00 -3,28
Doğuş Otomotiv 9,85 10,07 -2,18
Karel Elektronik 15,96 16,26 -1,85
Ford Otosan 59,85 60,90 -1,72
Yataş 7,50 7,63 -1,70
Sarkuysan 5,74 5,82 -1,37
Deva Holding 17,67 17,91 -1,34
Otokar 137,50 139,20 -1,22
Netaş Telekomünikasyon 14,57 14,75 -1,22
İş GMYO 1,65 1,67 -1,20
Anadolu Hayat Emeklilik 6,71 6,79 -1,18
Tüpraş 79,75 80,70 -1,18
Selçuk Ecza Deposu 9,01 9,10 -0,99
T.S.K.B. 1,04 1,05 -0,95
Çemtaş 7,53 7,60 -0,92
Logo Yazılım 77,10 77,80 -0,90
Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,30 -0,88
İş Finansal Kiralama 3,98 4,01 -0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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