Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|8,04
|8,64
|-6,94
|Adana Çimento (A)
|9,74
|10,45
|-6,79
|Bursa Çimento
|3,76
|4,00
|-6,00
|Hektaş
|13,03
|13,65
|-4,54
|Çimsa
|7,57
|7,92
|-4,42
|Bizim Mağazaları
|11,99
|12,46
|-3,77
|Kartonsan
|437,00
|454,00
|-3,74
|Özak GMYO
|2,87
|2,98
|-3,69
|Good-Year
|4,37
|4,52
|-3,32
|Brisa
|8,62
|8,89
|-3,04
|Tofaş Oto Fabrikaları
|20,56
|21,12
|-2,65
|Pegasus
|54,05
|55,50
|-2,61
|Aksa Enerji
|3,85
|3,95
|-2,53
|Bim Mağazalar
|52,35
|53,65
|-2,42
|Karsan Otomotiv
|1,78
|1,82
|-2,20
|Türk Traktör
|53,95
|55,15
|-2,18
|Şok Marketler
|10,40
|10,61
|-1,98
|Ülker Bisküvi
|23,14
|23,60
|-1,95
|Enerjisa Enerji
|7,47
|7,60
|-1,71
|Arçelik
|15,99
|16,22
|-1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)