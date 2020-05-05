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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:26:55 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 8,04 8,64 -6,94
Adana Çimento (A) 9,74 10,45 -6,79
Bursa Çimento 3,76 4,00 -6,00
Hektaş 13,03 13,65 -4,54
Çimsa 7,57 7,92 -4,42
Bizim Mağazaları 11,99 12,46 -3,77
Kartonsan 437,00 454,00 -3,74
Özak GMYO 2,87 2,98 -3,69
Good-Year 4,37 4,52 -3,32
Brisa 8,62 8,89 -3,04
Tofaş Oto Fabrikaları 20,56 21,12 -2,65
Pegasus 54,05 55,50 -2,61
Aksa Enerji 3,85 3,95 -2,53
Bim Mağazalar 52,35 53,65 -2,42
Karsan Otomotiv 1,78 1,82 -2,20
Türk Traktör 53,95 55,15 -2,18
Şok Marketler 10,40 10,61 -1,98
Ülker Bisküvi 23,14 23,60 -1,95
Enerjisa Enerji 7,47 7,60 -1,71
Arçelik 15,99 16,22 -1,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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