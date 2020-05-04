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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:30:58 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 14,58 16,20 -10,00
Good-Year 4,58 4,87 -5,95
Aksigorta 5,66 5,95 -4,87
Tat Gıda 7,25 7,62 -4,86
Tüpraş 86,90 90,80 -4,30
Net Holding 2,04 2,13 -4,23
Çemtaş 6,81 7,10 -4,08
Tofaş Oto. Fabrikaları 21,44 22,34 -4,03
İş Yatırım Menkul Değerler 5,40 5,62 -3,91
Netaş Telekomünikasyon 12,69 13,20 -3,86
Güneş Sigorta 2,88 2,99 -3,68
Kartonsan 460,70 478,00 -3,62
TürkTraktör 55,20 57,15 -3,41
Coca Cola İçecek 35,58 36,82 -3,37
Tümosan Motor ve Traktör 5,45 5,63 -3,20
Kordsa Teknik Tekstil 10,94 11,30 -3,19
Karel Elektronik 15,94 16,46 -3,16
Borusan Mannesmann 9,29 9,59 -3,13
Doğuş Otomotiv 10,23 10,56 -3,13
Selçuk Ecza Deposu 7,36 7,59 -3,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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