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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:43:26 -
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları41,1837,808,94
Bagfaş17,9417,323,58
Kardemir (D)4,754,593,49
Net Holding3,243,162,53
Yataş10,7610,522,28
Aksa10,2210,022,00
Çelebi84,4582,901,87
Alkim Kimya14,3314,071,85
DO-CO378,00371,301,80
Pegasus55,7054,801,64
Bursa Çimento8,228,111,36
Kerevitaş Gıda7,317,221,25
Türk Telekom7,577,500,93
MLP Sağlık19,2519,090,84
Netaş Telekomünikasyon20,0619,900,80
Petkim4,734,700,64
Karel Elektronik17,2017,130,41
İş Yatırım Menkul Değerler12,4212,400,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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