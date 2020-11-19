Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|41,18
|37,80
|8,94
|Bagfaş
|17,94
|17,32
|3,58
|Kardemir (D)
|4,75
|4,59
|3,49
|Net Holding
|3,24
|3,16
|2,53
|Yataş
|10,76
|10,52
|2,28
|Aksa
|10,22
|10,02
|2,00
|Çelebi
|84,45
|82,90
|1,87
|Alkim Kimya
|14,33
|14,07
|1,85
|DO-CO
|378,00
|371,30
|1,80
|Pegasus
|55,70
|54,80
|1,64
|Bursa Çimento
|8,22
|8,11
|1,36
|Kerevitaş Gıda
|7,31
|7,22
|1,25
|Türk Telekom
|7,57
|7,50
|0,93
|MLP Sağlık
|19,25
|19,09
|0,84
|Netaş Telekomünikasyon
|20,06
|19,90
|0,80
|Petkim
|4,73
|4,70
|0,64
|Karel Elektronik
|17,20
|17,13
|0,41
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,42
|12,40
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)