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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

23 Temmuz 2019 Salı 13:28
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değerkaybeden 16 hisse senediKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.2,552,65-3,77
Yataş5,315,46-2,75
Otokar122,10124,60-2,01
Gübre Fabrik.3,053,11-1,93
Kerevitaş Gıda2,112,14-1,40
Koza Altın56,4057,15-1,31
Çemtaş6,066,12-0,98
Verusa Holding15,0815,21-0,85
Beşiktaş Futbol Yat.1,481,49-0,67
Şok Marketler9,889,94-0,60
Çelebi91,4591,90-0,49
Mavi Giyim41,6641,84-0,43
Vestel9,9810,02-0,40
Enka İnşaat5,845,86-0,34
Pegasus49,1649,30-0,28
Kordsa Teknik Tekstil11,7011,73-0,26


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:28
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