Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler23 Temmuz 2019 Salı 13:28
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değerkaybeden 16 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|2,55
|2,65
|-3,77
|Yataş
|5,31
|5,46
|-2,75
|Otokar
|122,10
|124,60
|-2,01
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,11
|-1,93
|Kerevitaş Gıda
|2,11
|2,14
|-1,40
|Koza Altın
|56,40
|57,15
|-1,31
|Çemtaş
|6,06
|6,12
|-0,98
|Verusa Holding
|15,08
|15,21
|-0,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|1,49
|-0,67
|Şok Marketler
|9,88
|9,94
|-0,60
|Çelebi
|91,45
|91,90
|-0,49
|Mavi Giyim
|41,66
|41,84
|-0,43
|Vestel
|9,98
|10,02
|-0,40
|Enka İnşaat
|5,84
|5,86
|-0,34
|Pegasus
|49,16
|49,30
|-0,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|11,73
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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