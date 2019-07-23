Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değerkaybeden 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,55 2,65 -3,77 Yataş 5,31 5,46 -2,75 Otokar 122,10 124,60 -2,01 Gübre Fabrik. 3,05 3,11 -1,93 Kerevitaş Gıda 2,11 2,14 -1,40 Koza Altın 56,40 57,15 -1,31 Çemtaş 6,06 6,12 -0,98 Verusa Holding 15,08 15,21 -0,85 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,49 -0,67 Şok Marketler 9,88 9,94 -0,60 Çelebi 91,45 91,90 -0,49 Mavi Giyim 41,66 41,84 -0,43 Vestel 9,98 10,02 -0,40 Enka İnşaat 5,84 5,86 -0,34 Pegasus 49,16 49,30 -0,28 Kordsa Teknik Tekstil 11,70 11,73 -0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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