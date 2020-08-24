Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,05
|12,23
|-1,47
|Petkim
|4,14
|4,19
|-1,19
|Mavi Giyim
|38,76
|39,06
|-0,77
|Enka İnşaat
|6,57
|6,62
|-0,76
|Aksa Enerji
|5,27
|5,31
|-0,75
|Vestel
|16,91
|17,02
|-0,65
|Ford Otosan
|89,10
|89,50
|-0,45
|Koza Altın
|80,85
|81,20
|-0,43
|Odaş Elektrik
|2,37
|2,38
|-0,42
|Yataş
|7,98
|8,01
|-0,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|11,16
|-0,36
|Enerjisa Enerji
|8,45
|8,48
|-0,35
|Garanti Bankası
|7,06
|7,08
|-0,28
|Aygaz
|12,11
|12,14
|-0,25
|Vakıflar Bankası
|4,25
|4,26
|-0,23
|İş Bankası (C)
|5,01
|5,02
|-0,20
|Gübre Fabrikaları
|28,28
|28,30
|-0,07
|Logo Yazılım
|86,10
|86,15
|-0,06
|Migros Ticaret
|39,02
|39,04
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)