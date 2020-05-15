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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:27:15 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,22 15,77 -9,83
Deva Holding 18,89 19,58 -3,52
Petkim 3,50 3,54 -1,13
Gübre Fabrikaları 18,38 18,57 -1,02
Eczacıbaşı Yatırım 11,89 12,00 -0,92
Sabancı Holding 8,12 8,19 -0,85
Arçelik 14,90 15,01 -0,73
İş Yatırım Menkul Değerler 5,57 5,60 -0,54
Koç Holding 15,00 15,06 -0,40
Eczacıbaşı İlaç 5,70 5,72 -0,35
Turkcell 13,41 13,44 -0,22
Aksa Enerji 4,67 4,68 -0,21
ASELSAN 29,16 29,22 -0,21
Tüpraş 82,35 82,50 -0,18
Ereğli Demir Çelik 7,99 8,00 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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