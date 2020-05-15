Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,22
|15,77
|-9,83
|Deva Holding
|18,89
|19,58
|-3,52
|Petkim
|3,50
|3,54
|-1,13
|Gübre Fabrikaları
|18,38
|18,57
|-1,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,89
|12,00
|-0,92
|Sabancı Holding
|8,12
|8,19
|-0,85
|Arçelik
|14,90
|15,01
|-0,73
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,57
|5,60
|-0,54
|Koç Holding
|15,00
|15,06
|-0,40
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|5,72
|-0,35
|Turkcell
|13,41
|13,44
|-0,22
|Aksa Enerji
|4,67
|4,68
|-0,21
|ASELSAN
|29,16
|29,22
|-0,21
|Tüpraş
|82,35
|82,50
|-0,18
|Ereğli Demir Çelik
|7,99
|8,00
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)