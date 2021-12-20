Günün fıkrası Buğra Kavuncu'dan! İyi Parti'nin oyu bakın kaçmış

yeniakit.com.tr

Meral Akşener'in idare ettiği İyi Parti, HDP'li Fatma Kurtulan'ın "PKK'ya gönül verenlerin oylarıyla o koltuklardasınız!" sözlerine adeta bağlılık yemini etmiş gibi...

Parti, son dönemlerde peş peşe yaşanan skandallarla bu durumu gözler önüne seriyor.

Türkkan'dan şehit yakınına sinkaflı küfür!

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İP'in sözde vekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de boynuna sarıldığı şehit yakınına "Senin bacını .........." şeklinde ağır bir küfür etmişti.

Akşener'den rezil savunma

Devletin arazini gasp eden ve görevi başındaki gazeteciyi dövdüren Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınını; Akşener, "Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!" sözleriyle hedef almıştı.

Şehit yakınına 'Yavşak' diyerek mide bulandıran Meral Akşener, cezaevinde tutuklu bulunan ve "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen terör sevici Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı çağrısına olumlu cevap vermişti.

Gittikleri şehirlerde kendilerine bu rezillikleri soran vatandaşlara dayak atan sicili bozuk İyi Parti'nin oyları hızla eriyor.

Fıkra gibi oy oranı

İsmi bir dönem Fetullahçı Terör Örgütü ile gündeme gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hızla eriyen partisinin oy oranını kurtarma çabasına girişti.

Fıkra gibi oranlar paylaşan Kavuncu İYİ Parti'nin yüzde 20'ye demir attığını iddia etti.

İşte Buğra Kavuncu'nun ortaya attığı sallamasyon oranlarla ilgili kullandığı ifadeler:

"En son, Türkiye genelinde yapılan bir anket paylaşıldı. Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20'ye demir atmış durumda. İstanbul'daki büyüme oranımız da Türkiye'dekiyle beraber ilerliyor. İstanbul iktidar yolunda çok önemli. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz"