Günün âyet ve hadisi

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VAHYİN DİLİNDEN: Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kasdedilmiştir.

Kureyş sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir.

Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz edilmiştir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Kapı çalan! 2. Nedir o kapı çalan? 3. O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? 4. İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur, 5. Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!) 6. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse. 7. İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur. 8. Ameli yeğni olana gelince. 9. İşte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye'dir. 10. Nedir o (Hâviye) bilir misin? 11. Kızgın ateş! (Karia Suresi) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "Kişi sevdiği ile beraberdir." (Buhari, Edeb: 96; Müslim, Birr: 165)

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