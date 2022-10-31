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Spor Güntekin Onay'dan canlı yayında olay tepki!
Spor

Güntekin Onay'dan canlı yayında olay tepki!

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşması ile sürerken, Sarı-Lacivertliler rakibini 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın ardından mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 66 dakika sahada kalan Emre Mor açıklamalarda bulunurken, tercüman kullanması sonrası yayıncı kuruluşun ünlü sunucusu Güntekin Onay kendisine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:04:00 -
Güntekin Onay'dan canlı yayında olay tepki!

Süper Lig'in 12. haftasında heyecan İstanbulspor Fenerbahçe karşılaşması ile sürerken, Sarı-Lacivertliler rakibini 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın ardından mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 66 dakika sahada kalan Emre Mor açıklamalarda bulunurken, tercüman kullanması sonrası yayıncı kuruluşun ünlü sunucusu Güntekin Onay kendisine tepki gösterdi. 

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor Fenerbahçe maçında rakibini 5-2 ile geçen Fenerbahçe 3 puanın sahibi olurken, haftayı kayıpsız kapatmayı başardı.

'TÜRKÇE' TEPKİSİ!
Karşılaşmanın yankıları devam ederken, maç bitiminin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Mor, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son attığımız golleri daha erken atabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Kalitemizi bir kez daha ortaya koyduk Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullanırken, yaklaşık 3 senedir Türkiye'de top koşturan Mor'a, ünlü sunucu Güntekin Onay canlı yayında 'Türkçe' tepkisinde bulundu.

"ARTIK KONUŞABİLİYOR OLMASI GEREKİYOR"
Açıklamalarını tercüman vasıtasıyla yapan 25 yaşındaki futbolcu için Güntekin Onay, "Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay'ın bu sözleri sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar kendisine tepkide bulunurken "Bizim için iyi top oynaması yeterli" yorumunda bulundu.

 

 

 

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