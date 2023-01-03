Güntekin Onay çıldırttı! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

Güntekin Onay'ın Antalyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası programın açılışında kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu. Sivasspor-Galatasaray maçının hemen ardından konuşan Güntekin Onay, "Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini 40 kişilik ekip olarak izledik ama bir anlam veremedik" demişti. Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki ev sahibinin iptal edilen golünün ardından ise "Trio programında 3 hakemimiz pozisyonları tartışacak” demesi Galatasaraylıları çıldırttı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Güntekin Onay'a tepki gösteriyor... Sivasspor-Galatasaray maçının ardından Sivasspor'un iptal edilen golü sonrası eleştirilerde bulunan Onay'a tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçının ardından Güntekin Onay'ın sessiz kalmasını eleştiriyor.

Sivasspor-Galatasaray maçının ardından program açılışını "Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini 40 kişilik ekip olarak izledik ama bir anlam veremedik" şeklinde yapan Güntekin Onay, mücadelenin odağını direkt olarak bu noktaya çevirmişti.

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikalarında ev sahibi ekibin iptal edilen golü sonrası sosyal medyada bu pozisyon gündem olmuştu. Güntekin Onay'ın programı bu pozisyona tam olarak değinmeden açması ve sonrasında "Tartışmalı pozisyonlar var ama bizim ardımızdan TRIO programında tartışılacak." demesi Galatasaraylı taraftarları adeta çileden çıkardı.