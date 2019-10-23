Günlük ne kadar kuruyemiş tüketmeliyiz?

Sık sık tüketilen kuruyemişler yanlış tüketim sonucu, insanların uzaklaştığı bir atıştırmalığa dönüşmeye başladı. Peki ama kuruyemiş nasıl yenmeli? Günde ne kadar kuruyemiş tüketilmeli? Hangi kuruyemişler nasıl yenmeli? İşte detaylar...

Bilinenin aksine kuruyemişler kilo aldırmaz. Fakat oturup yarım kilo fıstığı, cevizi tüketmek, bir öğün yerine kuruyemiş yemek, ne sağlıklı ne de doğrudur. Yeterli miktarda, düzenli şekilde yemelisiniz. İçerisindeki mineral, rotein, vitamin ve karbonhidrat vücudumuz için oldukça yararlıdır. Bir besinin yerine diğerini oturtmaya çalışmak da mantıklı olmadığı için, kuruyemiş içerisindeki vitamin ve minerali de almakta büyük fayda var.

Yurtdışında yapılan araştırmalara göre; düzenli olarak günde bir avuç sağlıklı yemiş tüketen kişinin, kanser, kalp hastalıkları ve solunum rahatsızlıklarından uzak kaldığı açıklanmıştır. Kişinin kendi avcunu doldurabildiği kadar yemişi tüketmesinde sakınca yoktur. Fakat bu durumunda abartılmaması gerekir.

Hiç kuruyemiş yememek de sorunlar meydana getirebilir. Doğal yağ içerikleri sayesinde kuruyemişlerin vücuda oldukça faydası vardır. Özellikle tuzsuz şekilde tüketildiğinde bütün organların tazelenmesini sağlar.

Badem

Böbrek ve mesanedeki iltihaplanmalarda yardımcı olan badem omega 3 yönünden oldukça zengin. Şeker direncini düşürücüdür. Damarları ve dolayısıyla da kalbi güçlendiren bir vitamin ve yağa sahiptir. Düzenli kullanıldığında da yaşlanma geciktiricidir. Tokluk hissi sayesinde kilo vermek isteyenlere kolaylık sağlar.

Ayçekirdeği

Bol E vitamini içeren besin, kan dolaşımına büyük etkisi vardır. İçerisindeki doğal yağ sayesinde damar sertliğine engel olurken bu sayede kalp ve sinir hastalıklarına engel olur.

Ceviz

Unutkanlığa iyi gelir ve beyni güçlendirir. Omega 3 açısından zengin olan ceviz kanın pıhtılaşmasına engel oluyor.

Sarı leblebi

Anne sütünü artıran leblebi, midenin bastırılmasına yardımcı olurken reflü ve gastrite iyi gelir. Tokluk hissi verir ve ses kısılmalarının önüne geçer.

Antep fıstığı

Kolesterol seviyesini dengeler. Göğsü yumuşatarak öksürüğü engeller. Bedeni ve zihni güçlendirir, zinde tutar. Çocukları zeka gelişimine çok büyük katkı sağlar.

Fınfık

Kuvvet verir ve kolesterolü dengeler. İçerdiği kalsiyum, demir, karbonhidrat, yağ ve çinko metebolizmaya, kandolaşımına ve kemiklere yararlıdır.

Düzenli olarak tükettiğiniz ve dozunu kaçırmadığınız sürece bu yemişler hayatınızda büyük bir sağlık kaynağı.