Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 868 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 442 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 343 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 837 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 442 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 557 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 27 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.